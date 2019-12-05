Лавров заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений

"У нас есть ответ на все те угрозы, которые Североатлантический альянс множит в этом мире, прямо называя Россию наряду с Китаем целью этих угроз. И мы знаем, как ответить на эти угрозы так, чтобы не впадать ни в какую гонку вооружений, но чтобы наша безопасность была самым надежным образом обеспечена", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.