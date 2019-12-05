Лавров заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений

БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. У России есть ответ на все угрозы НАТО, Москва не будет ввязываться в гонку вооружений, но обеспечит свою безопасность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У нас есть ответ на все те угрозы, которые Североатлантический альянс множит в этом мире, прямо называя Россию наряду с Китаем целью этих угроз. И мы знаем, как ответить на эти угрозы так, чтобы не впадать ни в какую гонку вооружений, но чтобы наша безопасность была самым надежным образом обеспечена", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.