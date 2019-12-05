"Эксперт РА" подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне "ruА-"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка на уровне "ruА-" со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Новикомбанку на уровне "ruА-" со стабильным прогнозом. Рейтинг банка обусловлен значимой позицией в ключевом бизнес-сегменте, чувствительной позицией по капиталу, приемлемым качеством активов, адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления", — говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики, ключевое позитивное влияние на рейтинг, принимая во внимание также неоднократные прецеденты капитальных вливаний со стороны ГК "Ростех" в течение последних нескольких лет, оказывает поддержка со стороны собственника, которая обеспечивает банку доступ к базе крупных высоконадежных заемщиков.
По оценке агентства, уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам.
АО АКБ "Новикомбанк" — опорный банк госкорпорации "Ростех", создан в 1993 году. По данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 ноября 2019 года занимал 26-е место по объему активов. Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупного бизнеса.