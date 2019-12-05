Житель Оренбурга испортил семь автомобилей из-за долга в тысячу рублей

Как рассказал злоумышленник полицейским, его друг занял у него тысячу рублей и отказывался возвращать. В отместку мужчина решил испортить его машину, но не знал, какой из припаркованных во дворе автомобилей принадлежит ему, поэтому решил действовать наугад.