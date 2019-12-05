Житель Оренбурга испортил семь автомобилей из-за долга в тысячу рублей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Житель Оренбурга, пытаясь напугать должника, разбил семь дорогих автомобилей. Об этом сообщает издание "Оренбургская неделя".
Как рассказал злоумышленник полицейским, его друг занял у него тысячу рублей и отказывался возвращать. В отместку мужчина решил испортить его машину, но не знал, какой из припаркованных во дворе автомобилей принадлежит ему, поэтому решил действовать наугад.
Он погнул решетки радиаторов, сломал зеркала и облил краской кузова семи иномарок. Как стало известно позже, машины его друга среди них не оказалось.
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