Путин объявил об удвоении гранта на конкурс "Доброволец России"

СОЧИ, 5 дек – РИА Новости. Грант на конкурс "Добровольцы России" будет увеличен вдвое, заявил в ходе церемонии награждения победителей конкурса президент России Владимир Путин.
"Конечно, волонтеры работают бескорыстно, но все-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки. Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку проводимого конкурса "Доброволец России", - сказал он.
Согласно материалам к конкурсу, в текущем году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.
Всероссийский конкурс "Доброволец России" проводится в девятый раз и является частью платформы "Россия - страна возможностей". В этом году на конкурс было подано более 28 тысяч заявок.