РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T16:35+0300
https://ria.ru/20191205/1562009755.html
Путин не исключил, что примет участие в экспедиции поисковиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/156201/29/1562012910_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_b55cd06a71267fc7d5746c5d80855dde.jpg
РИА Новости

Путин не исключил, что примет участие в экспедиции поисковиков

15:38 05.12.2019 (обновлено: 16:35 05.12.2019)
350
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума "Доброволец России". 5 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России. 5 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума "Доброволец России". 5 декабря 2019
СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что может принять участие в одной из экспедиций поисковиков.
Путин в четверг встретился с лидерами волонтерского движения. Доброволец "Поискового движения России" Мария Игонина коротко рассказала президенту о деятельности поисковиков.
"В преддверии следующего сезона "Памяти и славы", в преддверии юбилея нашей Победы мы хотели бы открыть поисковый сезон нашей студенческой "Вахты памяти" в апреле месяце. Она будет проходить на территории Республики Крым, близ города Керчь. Хотелось бы пригласить вас поучаствовать в нашей поисковой экспедиции", - сказала она.
Девушка выразила уверенность, что участие Путина станет знаковым событием для привлечения молодежи в добровольческие поисковые круги.
"Я постараюсь, дело очень важно для нас и для будущих поколений", - пообещал президент.
Он подчеркнул, что "память о бойцах, которые погибли, важна, но важна не для них - для нас, для наших детей и наших внуков". "Поэтому я постараюсь, это хорошее доброе дело", - заключил российский лидер.
Жители Беслана во время траурных мероприятий, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, в помещении бывшей 1-й Бесланской школы
1 сентября, 11:39
15 лет Беслану: в Северной Осетии пройдет трехдневная вахта памяти
1100002
Обсудить 1
Международный форум добровольцевКерчьВладимир ПутинКрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообещал подумать над закреплением понятия "уличная медицина"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения площадки проведения форума Доброволец России. 5 декабря 2019
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
Елочные игрушки в торговом центре ГУМ в Москве
В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России. 5 декабря 2019
Путин назвал число волонтеров в России
Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России. 5 декабря 2019
Путин объявил об удвоении гранта на конкурс "Доброволец России"
Президент РФ Владимир Путин на закрытии форума Доброволец России
Путин: общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее
Президент РФ Владимир Путин на закрытии форума Доброволец России
Путин предложил название для системы контроля ОНФ за обращениями
Президент РФ Владимир Путин во время посещения площадки проведения форума Доброволец России
Путин пообщался с "Кохомским Дедом Морозом"
Помощник президента Украины Андрей Ермак
Киев призвал сменить представителей ДНР и ЛНР в контактной группе
Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России
Путин поддержал создание базы пациентов, чья личность не установлена
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Киев торопит события, планируя выборы в Донбассе, заявили в ЛНР
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла в I чтении законопроект о повышенной страховке по вкладам
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Эксперт оценил перспективы встречи "нормандской четверки"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия окажет поддержку новому спецпредставителю ОБСЕ на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Лента новостейМолния