Путин не исключил, что примет участие в экспедиции поисковиков

СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что может принять участие в одной из экспедиций поисковиков.
Путин в четверг встретился с лидерами волонтерского движения. Доброволец "Поискового движения России" Мария Игонина коротко рассказала президенту о деятельности поисковиков.
"В преддверии следующего сезона "Памяти и славы", в преддверии юбилея нашей Победы мы хотели бы открыть поисковый сезон нашей студенческой "Вахты памяти" в апреле месяце. Она будет проходить на территории Республики Крым, близ города Керчь. Хотелось бы пригласить вас поучаствовать в нашей поисковой экспедиции", - сказала она.
Девушка выразила уверенность, что участие Путина станет знаковым событием для привлечения молодежи в добровольческие поисковые круги.
"Я постараюсь, дело очень важно для нас и для будущих поколений", - пообещал президент.
Он подчеркнул, что "память о бойцах, которые погибли, важна, но важна не для них - для нас, для наших детей и наших внуков". "Поэтому я постараюсь, это хорошее доброе дело", - заключил российский лидер.
1 сентября, 11:3915 лет Беслану: в Северной Осетии пройдет трехдневная вахта памяти