Путин не исключил, что примет участие в экспедиции поисковиков

"В преддверии следующего сезона "Памяти и славы", в преддверии юбилея нашей Победы мы хотели бы открыть поисковый сезон нашей студенческой "Вахты памяти" в апреле месяце. Она будет проходить на территории Республики Крым, близ города Керчь. Хотелось бы пригласить вас поучаствовать в нашей поисковой экспедиции", - сказала она.