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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-05T15:34+0300
https://ria.ru/20191205/1562009424.html
В КЧР завершили реконструкцию участка автодороги к поселку "Архыз"
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РИА Новости

В КЧР завершили реконструкцию участка автодороги к поселку "Архыз"

15:34 05.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ремонт дороги
ЧЕРКЕССК, 5 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии завершилась реконструкция участка автомобильной дороги "Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО "Архыз" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила пресс-служба главы региона.
В сообщении говорится, что в этом году провели реконструкцию 900 метров дороги.
Отмечается также, что на участке дороги длиной 900 метров полностью восстановлено дорожное покрытие, обустроены тротуары площадью 100 квадратных метров, пункты остановки общественного транспорта, установлено 125 новых дорожных знаков, заменены старые ограждения на новое металлическое барьерное и перильное пешеходное ограждения.
В КЧР в 20109 году завершены дорожно-строительные работы на всех объектах, ремонтируемых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" кроме участка дороги межрегионального значения "Майкоп-Карачаевск". Согласно плану объект будет сдан в эксплуатацию до конца этого года.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаДороги
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