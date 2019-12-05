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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-05T15:32+0300
https://ria.ru/20191205/1562009183.html
Службы занятости КЧР в 2019 году трудоустроили четыре тысячи человек
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РИА Новости

Службы занятости КЧР в 2019 году трудоустроили четыре тысячи человек

15:32 05.12.2019
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкНа улицах города Черкесска
На улицах города Черкесска
© РИА Новости / Фред Гринберг
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ЧЕРКЕССК, 5 дек – РИА Новости. Службы занятости Карачаево-Черкесии в текущем году трудоустроили более 4 тысяч человек, сообщает сайт главы республики.
В регионе в рамках реализации программы "Содействие занятости населения КЧР" на 1 ноября этого года трудоустроены 4,2 тысячи человек или 46,2 % от общего числа обратившихся граждан. 3,6 тыс обратившихся трудоустроены на постоянную работу, 800 - на временную.
В прошлом году в рамках упомянутой программы за аналогичный период были трудоустроены 4,3 тысяч человек, из них почти 3 тысяч на постоянную работу.
Помимо этого, на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования было направлено 395 человек, в том числе безработные, женщины в период декретного отпуска, пенсионеры, а также граждане предпенсионного возраста.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и глава КЧР Рашид Темрезов
26 ноября, 19:50Карачаево-Черкесская Республика
КЧР намерена войти в число субъектов с продолжительностью жизни 80+
В сообщении говорится, что еще 6,4 тысяч жителей республики предоставлены услуги по профессиональной ориентации.
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