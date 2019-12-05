Службы занятости КЧР в 2019 году трудоустроили четыре тысячи человек

ЧЕРКЕССК, 5 дек – РИА Новости. Службы занятости Карачаево-Черкесии в текущем году трудоустроили более 4 тысяч человек, сообщает сайт главы республики.

В регионе в рамках реализации программы "Содействие занятости населения КЧР" на 1 ноября этого года трудоустроены 4,2 тысячи человек или 46,2 % от общего числа обратившихся граждан. 3,6 тыс обратившихся трудоустроены на постоянную работу, 800 - на временную.

В прошлом году в рамках упомянутой программы за аналогичный период были трудоустроены 4,3 тысяч человек, из них почти 3 тысяч на постоянную работу.

Помимо этого, на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования было направлено 395 человек, в том числе безработные, женщины в период декретного отпуска, пенсионеры, а также граждане предпенсионного возраста.