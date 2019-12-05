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Камчатский край
Камчатский край
2019-12-05T15:29+0300
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Камчатка закупила новую противопожарную технику
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РИА Новости

Камчатка закупила новую противопожарную технику

15:29 05.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек — РИА Новости. Подразделения лесоохраны на Камчатке до конца года оснастят новой техникой для тушения природных пожаров и восстановления лесов, на приобретение которой были направлены 52,5 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего были закуплены 25 транспортных средств в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Из бюджета Камчатского края было выделено 3 миллиона рублей и 49,5 миллиона – из федерального.
"По поручению губернатора Владимира Илюхина в регионе выполняются мероприятия краевой программы сохранения лесов. Мы эффективно использовали полученную субсидию в полном объеме", - сказал заместитель председателя правительства Камчатского края, министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.
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Камчатский крайВладимир Илюхин
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