Камчатка закупила новую противопожарную технику

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек — РИА Новости. Подразделения лесоохраны на Камчатке до конца года оснастят новой техникой для тушения природных пожаров и восстановления лесов, на приобретение которой были направлены 52,5 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба правительства региона.