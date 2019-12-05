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Оренбургская область
Оренбургская область
2019-12-05T15:06+0300
https://ria.ru/20191205/1562007473.html
В Оренбуржье пожилых людей организованно доставляют на диспансеризацию
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РИА Новости

В Оренбуржье пожилых людей организованно доставляют на диспансеризацию

15:06 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДиспансеризация
Диспансеризация
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Диспансеризация
ОРЕНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Жители Оренбургской области старше 65 лет, проживающие в сельской местности, получили возможность посетить начали медучреждения для диспансеризации организованно – с помощью мобильных бригад, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Доставка пожилых людей с целью прохождения диспансеризации - одно из мероприятий регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
"Для организации доставки комплексными центрами социального обслуживания населения приобретено 36 автомобилей, до конца года планируется закупить еще 5 автотранспортных средств. Таким образом, к концу года все 40 районов области будут оснащены специализированными автомобилями", - пояснили в пресс-службе.
В течение 2-3 декабря для проведения дополнительных медицинских обследований, направленных на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в медучреждения уже доставлено 250 человек. Бригады совершили 22 выезда в 19 районах, в их числе - Орск, Гай, Медногорск, Адамовский, Акбулакский, Александровский, Новоорск, Северный, Октябрьский, Переволоцкий, Тоцкий, Тюльганский районы
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18 сентября, 17:20Оренбургская область
Санавиация Оренбуржья доставила в областные медцентры 156 пациентов
Численность сельских жителей Оренбуржья, которых предстоит доставить в медицинские организации с 2020 по 2024 годы, составляет более 100 тысяч человек.
В пилотном режиме доставка пенсионеров старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации началась с 1 октября и осуществлялась в трех районах - Беляевском, Курманаевском и Ташлинском. Всего в пилотных территориях было проведено 28 выездов, на обследование доставлено 364 человека.
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Оренбургская областьЗдоровье - ОбществоОбщество
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