В Оренбуржье пожилых людей организованно доставляют на диспансеризацию

ОРЕНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Жители Оренбургской области старше 65 лет, проживающие в сельской местности, получили возможность посетить начали медучреждения для диспансеризации организованно – с помощью мобильных бригад, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Доставка пожилых людей с целью прохождения диспансеризации - одно из мероприятий регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

"Для организации доставки комплексными центрами социального обслуживания населения приобретено 36 автомобилей, до конца года планируется закупить еще 5 автотранспортных средств. Таким образом, к концу года все 40 районов области будут оснащены специализированными автомобилями", - пояснили в пресс-службе.

В течение 2-3 декабря для проведения дополнительных медицинских обследований, направленных на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в медучреждения уже доставлено 250 человек. Бригады совершили 22 выезда в 19 районах, в их числе - Орск, Гай, Медногорск, Адамовский, Акбулакский, Александровский, Новоорск, Северный, Октябрьский, Переволоцкий, Тоцкий, Тюльганский районы

Численность сельских жителей Оренбуржья, которых предстоит доставить в медицинские организации с 2020 по 2024 годы, составляет более 100 тысяч человек.