На первом месте Stormzy с Vossi Bop, за ним — Сэм Смит и Нормани с композицией Dancing With A Stranger, замыкает тройку лидеров Билли Айлиш и ее bad guy.

На четвертом и пятом местах Ариана Гранде (7 rings) и Lil Nas X (Old Town Road).

В десятку также вошли Эд Ширан (Take Me Back to London) и дуэт Шона Мендеса и Камилы Кабельо (Senorita).