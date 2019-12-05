Крупные ДТП в России в 2019 году

5 декабря в Калуге маршрутное такси врезалось в мачту освещения. В результате крупного ДТП пострадали 26 человек, из них один ребенок.
1 декабря в Забайкальском крае автобуса, следовавший рейсом Сретенск – Чита, упал с моста в Сретенском районе. Погибли 19 человек, еще 20 пассажиров были госпитализированы.
24 ноября в районе поселка Чистый Оренбургской области микроавтобус Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania. В микроавтобусе находились граждане Узбекистана и Таджикистана. Авария унесла жизни шести человек, включая шестилетнего ребенка и водителя микроавтобуса, три человека получили травмы. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
14 ноября утром в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине на мосту, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. На месте аварии скончались шесть человек, в том числе водитель, еще один пассажир скончался при оказании медицинской помощи, двое пострадали – все они ехали в микроавтобусе.
26 октября утром на 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов Алтайского края столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в машинах находились 15 человек, из них восемь погибли, пятеро пострадали. Виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, выехавший на полосу встречного движения.
16 сентября на объездной трассе в районе села Алхан-Юрт Грозненского района Чечни столкнулись две машины марки Lada Priora, погибли шесть человек, среди которых – двое детей и одна женщина. Женщина и ребенок были госпитализированы.
14 сентября в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". В результате аварии погибли девять человек, в числе которых оба водителя, 28 человек пострадали.
17 августа на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми в районе остановки "Лесозавод" водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. В результате ДТП погибли два человека: один – на месте происшествия, второй – в медучреждении. В больницы Перми были госпитализированы 35 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 2 до 14 лет.
15 августа на федеральной трассе "Кавказ" произошла авария с участием двух автомобилей – Chevrolet и Lada Granta. В результате ДТП погибли шесть человек, один пострадал.
7 августа на 16-м километре трассы Новороссийск – Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. На месте аварии погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы. Позднее в больнице скончался еще один ребенок.
6 августа рано утром в Сасовском районе Рязанской области возле населенного пункта Пичкиряево микроавтобус Mercedes-Benz Vitо выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser, который двигался со стороны Москвы. На месте погибли шесть человек, восемь (в том числе ребенок) пострадали.
Позднее один из пострадавших скончался.
Позднее один из пострадавших скончался.
В ночь на 2 августа на 420-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли пять человек, 19 пострадали, 16 из них были госпитализированы.
18 июля на 20-м километре автодороги "Кызыл-Эрзин" в Туве водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. ДТП привело к гибели семерых человек – обоих водителей и пятерых пассажиров Lada, в том числе троих детей трех, четырех и девяти лет.
18 июля в Приморье у поселка Штыково на 32-м километре автодороги Артем – Находка – Порт Восточный автомобиль Toyota Wish столкнулся с грузовиком HOWO. ДТП унесло жизни шестерых человек, один ребенок был госпитализирован. Все погибшие ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал.
14 июля в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. В результате ДТП погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. Все в автобусе в момент аварии находилось 39 пассажиров.
12 июля в Бай-Тайгинском районе Тувы при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли десять человек, из них семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву.
15 июня в Острогожском районе Воронежской области столкнулись минивэн Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Ford Focus. В результате аварии погибли восемь человек, один пострадал.
4 апреля на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус Mercedes и фура Scania. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали. В числе пострадавших один ребенок.
6 марта около села Дворцовское в Ставропольском крае водитель ЗИЛ заснул за рулем и столкнулся с минивэном, в котором находились восемь человек – граждане Азербайджана. В результате ДТП шесть человек погибли, пятеро пострадали. Позднее двое пострадавших скончались в больнице.
19 февраля на 1000-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись "КамАЗ", пассажирский микроавтобус и иномарка. В результате крупного ДТП шесть человек погибли, 13 были госпитализированы в медучреждения города Шахты.
8 февраля в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся и упал с высоты 40-45 метров. Шесть человек погибли, 16 пострадали.
15 января на 166-м километре автодороги Курск - Борисоглебск в Нижнедевицком районе Воронежской области автомобиль Lexus, направлявшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения транспортные средства загорелись, погибли восемь человек.
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