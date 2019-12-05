Осужденный пожизненно экс-милиционер признался в убийстве в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Петербургские следователи предъявили бывшему милиционеру, приговоренному к пожизненному заключению за убийство двух женщин, обвинения в еще одном преступлении — убийстве студентки в 2004 году. Об этом сообщила Петербургские следователи предъявили бывшему милиционеру, приговоренному к пожизненному заключению за убийство двух женщин, обвинения в еще одном преступлении — убийстве студентки в 2004 году. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета

В ведомстве отметили, что постоянно ведут работу по раскрытию преступлений прошлых лет. Одно из таких дел касается убийства 18-летней девушки, совершенного 15 лет назад. Следователям удалось установить, что к нему причастен 44-летний уроженец Узбекистана, бывший сотрудник милиции.

По данным следствия, мужчина занимался частным извозом и 6 августа 2004 года убил девушку с особой жестокостью в своем автомобиле около одного из домов по улице Софьи Ковалевской.

Сейчас бывший милиционер отбывает пожизненный срок за убийства женщин в июле и декабре 2005 года. Вину в убийстве девушки он признал.