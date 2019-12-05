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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2019-12-05T14:46+0300
https://ria.ru/20191205/1562006420.html
В Ульяновском промпарке "Заволжье" будут делать кондитерские смеси
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40663/16/406631614_0:146:3124:1903_1036x0_80_0_0_45738adb837e07ff46229cf6c35a20b5.jpg
РИА Новости

В Ульяновском промпарке "Заволжье" будут делать кондитерские смеси

14:46 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкУльяновск
Ульяновск
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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УЛЬЯНОВСК, 5 дек – РИА Новости. Датская компания построит в Ульяновской области фабрику по производству сухих и жидких пищевых смесей для хлебопекарной и кондитерской промышленности; соглашение об этом подписано в рамках рабочего визита ульяновской делегации в Данию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Современное инновационное предприятие датской компании "Кредин А/C" разместится на территории индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске. Объем инвестиций в проект составит не менее 200 миллионов рублей. В ближайшее время инвестор приступит к проектированию будущего завода.
"У нашего региона уже есть успешный опыт сотрудничества с Данией в сфере инвестиций. Три компании реализуют свои проекты на территории Ульяновской области: это Hempel - завод по производству красок, Skamol — предприятие по изготовлению высокотемпературных теплоизоляционных материалов из диатомита в Инзенском районе, и компания Vestas, реализовавшая уникальный проект в сфере энергетического машиностроения по производству компонентов для ветрогенераторов. Сейчас мы ведем переговоры еще с рядом компаний", - прокомментировал событие губернатор области Сергей Морозов.
В настоящее время на территории индустриального парка реализуется 35 инвестиционных проектов при участии 27 резидентов. Общий объём инвестиций в проекты составляет более 44 миллиардов рублей. В парке создано свыше четырех тысяч новых рабочих мест для жителей региона. При выходе предприятий на полную производственную мощность их будет уже более 5,5 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы.
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С 2009 года по первое полугодие 2019 года резиденты парка "Заволжье" перечислили в региональный бюджет 19,2 миллиарда рублей налоговых платежей, в том числе более 2,2 миллиарда - за первое полугодие текущего года.
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