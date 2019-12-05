В Ульяновском промпарке "Заволжье" будут делать кондитерские смеси

УЛЬЯНОВСК, 5 дек – РИА Новости. Датская компания построит в Ульяновской области фабрику по производству сухих и жидких пищевых смесей для хлебопекарной и кондитерской промышленности; соглашение об этом подписано в рамках рабочего визита ульяновской делегации в Данию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Современное инновационное предприятие датской компании "Кредин А/C" разместится на территории индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске. Объем инвестиций в проект составит не менее 200 миллионов рублей. В ближайшее время инвестор приступит к проектированию будущего завода.

"У нашего региона уже есть успешный опыт сотрудничества с Данией в сфере инвестиций. Три компании реализуют свои проекты на территории Ульяновской области: это Hempel - завод по производству красок, Skamol — предприятие по изготовлению высокотемпературных теплоизоляционных материалов из диатомита в Инзенском районе, и компания Vestas, реализовавшая уникальный проект в сфере энергетического машиностроения по производству компонентов для ветрогенераторов. Сейчас мы ведем переговоры еще с рядом компаний", - прокомментировал событие губернатор области Сергей Морозов

В настоящее время на территории индустриального парка реализуется 35 инвестиционных проектов при участии 27 резидентов. Общий объём инвестиций в проекты составляет более 44 миллиардов рублей. В парке создано свыше четырех тысяч новых рабочих мест для жителей региона. При выходе предприятий на полную производственную мощность их будет уже более 5,5 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы.