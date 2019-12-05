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2019-12-05T20:09+0300
https://ria.ru/20191205/1562005523.html
Жителей Самарской области обучают уходу за пожилыми на дому
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РИА Новости

Жителей Самарской области обучают уходу за пожилыми на дому

14:36 05.12.2019 (обновлено: 20:09 05.12.2019)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПожилая женщина на улице городе
Пожилая женщина на улице городе
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Самарской области родственники пожилых и людей с инвалидностью могут пройти обучение в одной из школ реабилитации и ухода.
В регионе действует 53 таких учреждения, где всех желающих обучат основам общего ухода: как заботиться о личной гигиене пожилого человека и кормить его, как использовать на дому технические средства реабилитации и оказывать необходимую медицинскую помощь, а также как создать благоприятную обстановку и психологическую атмосферу в доме.
Помимо этого, сотрудники школ помогают пожилым людям пройти курс реабилитации после продолжительной болезни и инсульта. С такой проблемой обратилась в один из центров пенсионерка Надежда Ефремова, супруг которой четыре года назад пережил ишемический инсульт.

После инсульта мой муж потерял полностью речь, память и ориентацию в пространстве, наблюдалась мышечная слабость, отнялись правая рука и нога. Очень жалею, что мы не сразу обратились за помощью в центр. Все эти годы мы занимались лечением и не совмещали его с реабилитацией. Вот уже вторую неделю ходим на занятия в школу реабилитации, заметны улучшения. Он даже стал мне помогать по дому", — приводит слова Ефремовой пресс-служба правительства Самарской области.

Пройти обучение или обратиться к специалистам центров могут не только родственники, но и те, кто ухаживает за людьми, которые больше не могут себя обслуживать и передвигаться из-за болезни или преклонного возраста.
С начала года обучение в школах региона прошли 14 тысяч человек, а мобильные бригады осуществили 860 выездов к 1750 людям.
"Наши занятия в основном направлены на активизацию мелкой моторики, которая тесно связана с лобной частью головного мозга, отвечающей за центр речи, памяти и мышления. Далее отрабатываем навыки самообслуживания на подручных средствах, которые закреплены на обучающих стендах. Здесь мы тренируем пальчиковые и круговые захваты, то есть усиливаем мышечную силу в пораженных кистях рук. Время обращения за реабилитацией играет немаловажную роль", — рассказала специалист по социальной работе ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа" Елена Бурмакова.
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Хорошие новостиХорошие новостиСамарская область
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