Жителей Самарской области обучают уходу за пожилыми на дому

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Самарской области родственники пожилых и людей с инвалидностью могут пройти обучение в одной из школ реабилитации и ухода.

В регионе действует 53 таких учреждения, где всех желающих обучат основам общего ухода: как заботиться о личной гигиене пожилого человека и кормить его, как использовать на дому технические средства реабилитации и оказывать необходимую медицинскую помощь, а также как создать благоприятную обстановку и психологическую атмосферу в доме.

Помимо этого, сотрудники школ помогают пожилым людям пройти курс реабилитации после продолжительной болезни и инсульта. С такой проблемой обратилась в один из центров пенсионерка Надежда Ефремова, супруг которой четыре года назад пережил ишемический инсульт.

После инсульта мой муж потерял полностью речь, память и ориентацию в пространстве, наблюдалась мышечная слабость, отнялись правая рука и нога. Очень жалею, что мы не сразу обратились за помощью в центр. Все эти годы мы занимались лечением и не совмещали его с реабилитацией. Вот уже вторую неделю ходим на занятия в школу реабилитации, заметны улучшения. Он даже стал мне помогать по дому", — приводит слова Ефремовой пресс-служба правительства Самарской области.

Пройти обучение или обратиться к специалистам центров могут не только родственники, но и те, кто ухаживает за людьми, которые больше не могут себя обслуживать и передвигаться из-за болезни или преклонного возраста.

С начала года обучение в школах региона прошли 14 тысяч человек, а мобильные бригады осуществили 860 выездов к 1750 людям.