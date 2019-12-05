МИД выступил за продолжение диалога в Европе с участием экспертов

БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Москва выступает за продолжение структурированного диалога на европейском пространстве с привлечением военных экспертов, при этом Россия не видит возможности рассуждать о модернизации венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятом ОБСЕ в 2011 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.
По словам российского министра, приближение военной инфраструктуры к российской границе, стремительное наращивание военных потенциалов, рекордное увеличение военных расходов, сопровождающееся культивированием образа врага, напоминает времена холодной войны.
"Важно преломить эту опасную тенденцию, остановить дальнейшее сползание к конфронтации. Востребована позитивная общеевропейская повестка по всему комплексу насущных проблем", - сказал Лавров.
"Выступаем за продолжение структурированного диалога с привлечением военных экспертов без политизации. Считаем диалог важной мерой укрепления доверия, особенно когда прерваны контакты по военной линии между Россией и НАТО. Остаётся без ответа российское предложение относительно снижения напряжённости на линии соприкосновения РФ и Североатлантического альянса. В ситуации, когда вместо диалога мы наталкиваемся на агрессивное сдерживание нашей страны, не видим никакого смысла рассуждать о модернизации венского документа 2011", - отметил он.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).