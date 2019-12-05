МИД выступил за продолжение диалога в Европе с участием экспертов

"Выступаем за продолжение структурированного диалога с привлечением военных экспертов без политизации. Считаем диалог важной мерой укрепления доверия, особенно когда прерваны контакты по военной линии между Россией и НАТО. Остаётся без ответа российское предложение относительно снижения напряжённости на линии соприкосновения РФ и Североатлантического альянса. В ситуации, когда вместо диалога мы наталкиваемся на агрессивное сдерживание нашей страны, не видим никакого смысла рассуждать о модернизации венского документа 2011", - отметил он.