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МИД выступил за продолжение диалога в Европе с участием экспертов
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РИА Новости

МИД выступил за продолжение диалога в Европе с участием экспертов

14:22 05.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Москва выступает за продолжение структурированного диалога на европейском пространстве с привлечением военных экспертов, при этом Россия не видит возможности рассуждать о модернизации венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятом ОБСЕ в 2011 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.
По словам российского министра, приближение военной инфраструктуры к российской границе, стремительное наращивание военных потенциалов, рекордное увеличение военных расходов, сопровождающееся культивированием образа врага, напоминает времена холодной войны.
"Важно преломить эту опасную тенденцию, остановить дальнейшее сползание к конфронтации. Востребована позитивная общеевропейская повестка по всему комплексу насущных проблем", - сказал Лавров.
"Выступаем за продолжение структурированного диалога с привлечением военных экспертов без политизации. Считаем диалог важной мерой укрепления доверия, особенно когда прерваны контакты по военной линии между Россией и НАТО. Остаётся без ответа российское предложение относительно снижения напряжённости на линии соприкосновения РФ и Североатлантического альянса. В ситуации, когда вместо диалога мы наталкиваемся на агрессивное сдерживание нашей страны, не видим никакого смысла рассуждать о модернизации венского документа 2011", - отметил он.
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Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
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ОБСЕСергей ЛавровМИД РФНАТОЕвропаРоссияСШАВ мире
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