В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка

ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Челябинске мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка после отказа ему выдать кредит, мужчина передан сотрудникам полиции, сообщила в четверг пресс-служба Росгвардии региона.
По данным пресс-службы, сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взрывом в отделении банка, расположенного по улице Кирова, поступило в среду днем из дежурной части отдела полиции "Калининский".
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"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. На входе в отделение они обнаружили мужчину, угрожавшего посетителям и персоналу банка. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения… Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний житель села Замериново Челябинской области, уточняется в сообщении. Причину своего поведения южноуралец объяснил тем, что он обратился в финансовое учреждение с просьбой о выдаче кредита, однако получил отказ, поясняет пресс-служба.
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