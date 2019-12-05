В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. На входе в отделение они обнаружили мужчину, угрожавшего посетителям и персоналу банка. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения… Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.