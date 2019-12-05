Пресс-конференция о развитии сетей связи в Москве и Московской области

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9 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов развития сетей сотовой связи в Москве и Московской области в 2019 году.