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Пресс-конференция о развитии сетей связи в Москве и Московской области
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РИА Новости

Пресс-конференция о развитии сетей связи в Москве и Московской области

14:13 05.12.2019 (обновлено: 15:09 05.12.2019)
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9 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов развития сетей сотовой связи в Москве и Московской области в 2019 году.
Участники:
- исполнительный вице-президент, региональный директор Московского филиала ПАО "Вымпелком" Алексей ЛЕВЧЕНКО;
- технический директор компании "Tele2 Москва" Алексей КРУШИНИН;
- коммерческий директор столичного филиала ПАО "МегаФон" Светлана СЫСОЕВА;
- генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис КУСКОВ;
- представитель компании МТС.

Мероприятие организовано Информационно-аналитическим агентством TelecomDaily, которое провело ежегодное масштабное исследование качества предоставляемых услуг в сетях сотовых операторов в Московском регионе по технологиям 3G, LTE, LTE-Advanced и голосовой связи.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены технические возможности сетей операторов, перспективы развития сотовой связи, а также нюансы конкурентной ситуации на рынке.
Какие скорости сотовой связи могут предоставить операторы в Москве? Выросли или упали средние скорости за год? Насколько операторы увеличили покрытие своих сетей? Каковы их слабые и сильные точки? Насколько изменилась конкуренция на рынке услуг сотовой связи в Москве? Каков уровень качества услуг в Москве и европейских городах?

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