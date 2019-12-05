Пресс-конференция о развитии сетей связи в Москве и Московской области

Участники:
- исполнительный вице-президент, региональный директор Московского филиала ПАО "Вымпелком" Алексей ЛЕВЧЕНКО;
- технический директор компании "Tele2 Москва" Алексей КРУШИНИН;
- коммерческий директор столичного филиала ПАО "МегаФон" Светлана СЫСОЕВА;
- генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис КУСКОВ;
- представитель компании МТС.
Мероприятие организовано Информационно-аналитическим агентством TelecomDaily, которое провело ежегодное масштабное исследование качества предоставляемых услуг в сетях сотовых операторов в Московском регионе по технологиям 3G, LTE, LTE-Advanced и голосовой связи.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены технические возможности сетей операторов, перспективы развития сотовой связи, а также нюансы конкурентной ситуации на рынке.
Какие скорости сотовой связи могут предоставить операторы в Москве? Выросли или упали средние скорости за год? Насколько операторы увеличили покрытие своих сетей? Каковы их слабые и сильные точки? Насколько изменилась конкуренция на рынке услуг сотовой связи в Москве? Каков уровень качества услуг в Москве и европейских городах?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- исполнительный вице-президент, региональный директор Московского филиала ПАО "Вымпелком" Алексей ЛЕВЧЕНКО;
- технический директор компании "Tele2 Москва" Алексей КРУШИНИН;
- коммерческий директор столичного филиала ПАО "МегаФон" Светлана СЫСОЕВА;
- генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис КУСКОВ;
- представитель компании МТС.
Мероприятие организовано Информационно-аналитическим агентством TelecomDaily, которое провело ежегодное масштабное исследование качества предоставляемых услуг в сетях сотовых операторов в Московском регионе по технологиям 3G, LTE, LTE-Advanced и голосовой связи.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены технические возможности сетей операторов, перспективы развития сотовой связи, а также нюансы конкурентной ситуации на рынке.
Какие скорости сотовой связи могут предоставить операторы в Москве? Выросли или упали средние скорости за год? Насколько операторы увеличили покрытие своих сетей? Каковы их слабые и сильные точки? Насколько изменилась конкуренция на рынке услуг сотовой связи в Москве? Каков уровень качества услуг в Москве и европейских городах?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/