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Новый глава дипломатии ЕС перепутал восточную Украину с северной
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РИА Новости

Новый глава дипломатии ЕС перепутал восточную Украину с северной

13:57 05.12.2019
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в четверг на совещании ОБСЕ в Братиславе по тематике украинского кризиса, оговорился и вместо восточной Украины заявил о "северной".
В ходе краткого выступления Боррель затронул вопрос украинского урегулирования, выразив надежду, что предстоящий саммит "нормандской четверки" принесет надежду на "ориентированный на результат диалог". Вместе с тем он выразил мнение, что корень конфликта остается.

"Суть конфликта остается – нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ путем незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на северной Украине", - сказал Боррель.

Трансляцию из Братиславы вела пресс-служба ЕК.
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