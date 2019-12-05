Новый глава дипломатии ЕС перепутал восточную Украину с северной

В ходе краткого выступления Боррель затронул вопрос украинского урегулирования, выразив надежду, что предстоящий саммит "нормандской четверки" принесет надежду на "ориентированный на результат диалог". Вместе с тем он выразил мнение, что корень конфликта остается.