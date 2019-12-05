Новый глава дипломатии ЕС перепутал восточную Украину с северной

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в четверг на совещании ОБСЕ в Братиславе по тематике украинского кризиса, оговорился и вместо восточной Украины заявил о "северной".
В ходе краткого выступления Боррель затронул вопрос украинского урегулирования, выразив надежду, что предстоящий саммит "нормандской четверки" принесет надежду на "ориентированный на результат диалог". Вместе с тем он выразил мнение, что корень конфликта остается.
"Суть конфликта остается – нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ путем незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на северной Украине", - сказал Боррель.
Трансляцию из Братиславы вела пресс-служба ЕК.