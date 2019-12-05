Председатель ОБСЕ назвал ремонт моста в Станице Луганской чудом

БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в четверг назвал чудом состоявшийся ремонт моста в Станице Луганской.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты.
"Я только что вернулся из Станицы Луганской. После первой поездки туда мне сказали, что было бы чудом, если бы был обеспечен ремонт моста. Именно это чудо случилось. Сегодня люди могут в безопасности переходить через мост и делать это с достоинством", - сказал Лайчак на открытии 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
Он поблагодарил Зеленского и правительство Украины, а также трехстороннюю контактную группу и Специальную мониторинговой миссию ОБСЕ на Украине за содействие.