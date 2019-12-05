Председатель ОБСЕ назвал ремонт моста в Станице Луганской чудом

"Я только что вернулся из Станицы Луганской. После первой поездки туда мне сказали, что было бы чудом, если бы был обеспечен ремонт моста. Именно это чудо случилось. Сегодня люди могут в безопасности переходить через мост и делать это с достоинством", - сказал Лайчак на открытии 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.