Медведев: вернувшимся из Сирии и Ирака детям нужна реабилитация

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Возвращенным из Сирии и Ирака российским детям необходимо проходить комплексную индивидуальную реабилитацию, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Премьер отметил, что, несмотря на условия, в которых они находились, и "ту порцию человеконенавистнической идеологии, которую исповедует вот это самое "Исламское государство"*, которую они получили, - это все равно дети".
"Детей... готовили убивать. Это очень страшно. Но, если все-таки мы таких детей принимаем, мы должны проводить комплексную и индивидуальную реабилитацию каждого такого ребенка. Его нельзя оставлять наедине с самим собой, иначе может быть то, о чем вы сказали", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, не превратятся ли возвращенные из Сирии и Ирака российские дети в "бомбу замедленного действия".
*Террористическая организация, запрещенная в России.