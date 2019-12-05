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Медведев: вернувшимся из Сирии и Ирака детям нужна реабилитация
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РИА Новости

Медведев: вернувшимся из Сирии и Ирака детям нужна реабилитация

13:31 05.12.2019 (обновлено: 14:16 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Возвращенным из Сирии и Ирака российским детям необходимо проходить комплексную индивидуальную реабилитацию, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Премьер отметил, что, несмотря на условия, в которых они находились, и "ту порцию человеконенавистнической идеологии, которую исповедует вот это самое "Исламское государство"*, которую они получили, - это все равно дети".
"Детей... готовили убивать. Это очень страшно. Но, если все-таки мы таких детей принимаем, мы должны проводить комплексную и индивидуальную реабилитацию каждого такого ребенка. Его нельзя оставлять наедине с самим собой, иначе может быть то, о чем вы сказали", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, не превратятся ли возвращенные из Сирии и Ирака российские дети в "бомбу замедленного действия".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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