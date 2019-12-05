Медведев: вернувшимся из Сирии и Ирака детям нужна реабилитация

"Детей... готовили убивать. Это очень страшно. Но, если все-таки мы таких детей принимаем, мы должны проводить комплексную и индивидуальную реабилитацию каждого такого ребенка. Его нельзя оставлять наедине с самим собой, иначе может быть то, о чем вы сказали", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, не превратятся ли возвращенные из Сирии и Ирака российские дети в "бомбу замедленного действия".