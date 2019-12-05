Круглый стол по итогам парламентских выборов в Британии

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13 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Итоги досрочных выборов в Великобритании: кто займет премьерское кресло?"