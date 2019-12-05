РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T13:29+0300
https://ria.ru/20191205/1562000208.html
Круглый стол по итогам парламентских выборов в Британии
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол по итогам парламентских выборов в Британии

13:29 05.12.2019
18
13 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Итоги досрочных выборов в Великобритании: кто займет премьерское кресло?"
Участники:
- член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник (в ранге посла) Посольства Российской Федерации в Великобритании (2011–2017 гг.), член РСМД Александр КРАМАРЕНКО;
- руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена АНАНЬЕВА;
- первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь КОВАЛЕВ.

12 декабря в Великобритании состоятся внеочередные парламентские выборы. Инициировавший досрочные выборы британский премьер Борис Джонсон надеется с их помощью добиться одобрения нового договора о выходе Великобритании из состава ЕС, согласованного им с Брюсселем, но не получившего ранее поддержки в британском парламенте. Для этого возглавляемые Джонсоном консерваторы должны победить. Но абсолютного большинства нет ни у одной крупной политической партии.
За кого проголосуют британцы? Будет ли преодолен политический кризис в стране, вызванный брекзитом? О предварительных результатах британских выборов и о развитии ситуации по итогам всеобщего голосования пойдет речь в рамках мероприятия.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Министр нефти Ирана сообщил о достигнутом соглашении по сделке ОПЕК+
Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
В Париже в ходе протестов пострадал турецкий журналист
Белый дом в Вашингтоне
В Белом доме рассчитывают на честный процесс по импичменту Трампу
Участники протестной акции в Париже против пенсионной реформы
В Париже участники протеста применяют взрывпакеты
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий
В ГД усомнились в намерении Киева отменить упрощенный въезд в Россию
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода
Российский раввин Борода собирается стать "железным человеком"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
В МИД предупредили об угрозе развала иранской сделки
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо
Посетители пивного бара
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Заседание Совета безопасности ООН
Страны ЕС осудили угрозы со стороны КНДР
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне. 3 декабря 2019
Трамп назвал себя "фанатом Brexit"
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
В Колумбии манифестант взорвался на собственной бомбе, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе
Президент США Донадьд Трамп во время выступления в Белом доме
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
Лента новостейМолния