Круглый стол по итогам парламентских выборов в Британии

Участники:
- член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник (в ранге посла) Посольства Российской Федерации в Великобритании (2011–2017 гг.), член РСМД Александр КРАМАРЕНКО;
- руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена АНАНЬЕВА;
- первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь КОВАЛЕВ.
12 декабря в Великобритании состоятся внеочередные парламентские выборы. Инициировавший досрочные выборы британский премьер Борис Джонсон надеется с их помощью добиться одобрения нового договора о выходе Великобритании из состава ЕС, согласованного им с Брюсселем, но не получившего ранее поддержки в британском парламенте. Для этого возглавляемые Джонсоном консерваторы должны победить. Но абсолютного большинства нет ни у одной крупной политической партии.
За кого проголосуют британцы? Будет ли преодолен политический кризис в стране, вызванный брекзитом? О предварительных результатах британских выборов и о развитии ситуации по итогам всеобщего голосования пойдет речь в рамках мероприятия.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета по внешней и оборонной политике, советник-посланник (в ранге посла) Посольства Российской Федерации в Великобритании (2011–2017 гг.), член РСМД Александр КРАМАРЕНКО;
- руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена АНАНЬЕВА;
- первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь КОВАЛЕВ.
12 декабря в Великобритании состоятся внеочередные парламентские выборы. Инициировавший досрочные выборы британский премьер Борис Джонсон надеется с их помощью добиться одобрения нового договора о выходе Великобритании из состава ЕС, согласованного им с Брюсселем, но не получившего ранее поддержки в британском парламенте. Для этого возглавляемые Джонсоном консерваторы должны победить. Но абсолютного большинства нет ни у одной крупной политической партии.
За кого проголосуют британцы? Будет ли преодолен политический кризис в стране, вызванный брекзитом? О предварительных результатах британских выборов и о развитии ситуации по итогам всеобщего голосования пойдет речь в рамках мероприятия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/