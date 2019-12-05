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Религия и мировоззрение
2019-12-05T14:16+0300
https://ria.ru/20191205/1561999965.html
Медведев рассказал об участии государства в восстановлении храмов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156199/62/1561996246_0:50:2964:1717_1036x0_80_0_0_a6aee4cc170c26d54aa26d3c007f35c9.jpg
РИА Новости

Медведев рассказал об участии государства в восстановлении храмов

13:25 05.12.2019 (обновлено: 14:16 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что государство готово участвовать в восстановлении храмов любых конфессий, все зависит от архитектурной ценности, в то же время он назвал хорошей страницей в истории России восстановление Новоиерусалимского монастыря и заявил о необходимости восстановить Соловецкий монастырь.
"Мы участвуем в восстановлении монастырей и храмов как государство, постольку, поскольку это памятники архитектуры, они обладают особой ценностью. Россия - многоконфессиональная страна. В принципе, то же самое можно делать и делается в отношении храмов, которые связаны с другими религиями... Все зависит именно от ценности того или иного храма. Вне зависимости от конфессиональной принадлежности, поэтому здесь политика равная", - сказал Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Премьер-министр также рассказал, что он рад восстановлению Новоиерусалимского монастыря и тому, что ему удалось принять участие в восстановлении этого "уникального памятника с фантастической историей". Он назвал это "объединяющим проектом", поскольку он сплотил и государство, и представителей бизнеса, и "обычных людей".
"Есть еще один такой проект, в котором действительно мы в попечительском совете вместе со святейшим патриархом принимаем участие. Это Соловки. Это тоже уникальное по-своему место для нашей страны. Оно и мемориальное, и религиозное, и, конечно, восстановить его - тоже наша задача", - подчеркнул Медведев.
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Отвечая на вопрос о том, какие храмы в России особенно ценны для него лично, он рассказал, что это те храмы, которые связаны с его личной историей: тот храм, где его крестили, где крестили его сына или происходили другие важные события в его жизни.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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Религия и мировоззрениеРазговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияОбщество
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