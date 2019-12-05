Медведев рассказал об участии государства в восстановлении храмов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что государство готово участвовать в восстановлении храмов любых конфессий, все зависит от архитектурной ценности, в то же время он назвал хорошей страницей в истории России восстановление Новоиерусалимского монастыря и заявил о необходимости восстановить Соловецкий монастырь.

"Мы участвуем в восстановлении монастырей и храмов как государство, постольку, поскольку это памятники архитектуры, они обладают особой ценностью. Россия - многоконфессиональная страна. В принципе, то же самое можно делать и делается в отношении храмов, которые связаны с другими религиями... Все зависит именно от ценности того или иного храма. Вне зависимости от конфессиональной принадлежности, поэтому здесь политика равная", - сказал Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

Премьер-министр также рассказал, что он рад восстановлению Новоиерусалимского монастыря и тому, что ему удалось принять участие в восстановлении этого "уникального памятника с фантастической историей". Он назвал это "объединяющим проектом", поскольку он сплотил и государство, и представителей бизнеса, и "обычных людей".

"Есть еще один такой проект, в котором действительно мы в попечительском совете вместе со святейшим патриархом принимаем участие. Это Соловки. Это тоже уникальное по-своему место для нашей страны. Оно и мемориальное, и религиозное, и, конечно, восстановить его - тоже наша задача", - подчеркнул Медведев.