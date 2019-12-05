Председатель ОБСЕ выступил за присутствие организации в Нью-Йорке

"На следующей неделе мы доработаем совместное заявление с генеральным секретарем ООН по рамкам сотрудничества между двумя организациями. На этой ноте хочу сказать, что необходимо начинать серьезный разговор об открытии присутствия ОБСЕ в Нью-Йорке. Это будет важным шагом в обеспечении взаимной дополняемости и приведёт региональный диалог в соответствие с международными тенденциями", - заявил Лайчак.