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Председатель ОБСЕ выступил за присутствие организации в Нью-Йорке
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РИА Новости

Председатель ОБСЕ выступил за присутствие организации в Нью-Йорке

13:20 05.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМирослав Лайчак
Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мирослав Лайчак. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в четверг выступил за открытие присутствия ОБСЕ в Нью-Йорке.
Он поддержал взаимодополняющее партнёрство ОБСЕ с региональными организациями "вплоть до ООН".
"На следующей неделе мы доработаем совместное заявление с генеральным секретарем ООН по рамкам сотрудничества между двумя организациями. На этой ноте хочу сказать, что необходимо начинать серьезный разговор об открытии присутствия ОБСЕ в Нью-Йорке. Это будет важным шагом в обеспечении взаимной дополняемости и приведёт региональный диалог в соответствие с международными тенденциями", - заявил Лайчак.
В Братиславе 5-6 декабря проходит 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Председательство в ОБСЕ в 2020 году переходит к Албании.
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