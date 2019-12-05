Председатель ОБСЕ выступил за присутствие организации в Нью-Йорке

БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в четверг выступил за открытие присутствия ОБСЕ в Нью-Йорке.
"На следующей неделе мы доработаем совместное заявление с генеральным секретарем ООН по рамкам сотрудничества между двумя организациями. На этой ноте хочу сказать, что необходимо начинать серьезный разговор об открытии присутствия ОБСЕ в Нью-Йорке. Это будет важным шагом в обеспечении взаимной дополняемости и приведёт региональный диалог в соответствие с международными тенденциями", - заявил Лайчак.
В Братиславе 5-6 декабря проходит 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Председательство в ОБСЕ в 2020 году переходит к Албании.