Медведев: благополучие производителей контента зависит от них самих

"Что касается производителей контента, то их благополучие, мне кажется, зависит от самих производителей контента, от того, насколько они сами по себе успешны. Если это интересно, будут смотреть, это можно монетизировать, А не будет интересно, не будут смотреть", - сказал Медведев.