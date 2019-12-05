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Медведев: благополучие производителей контента зависит от них самих
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РИА Новости

Медведев: благополучие производителей контента зависит от них самих

13:18 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Благополучие производителей контента в интернете зависит от них самих, если создаваемый ими контент интересен, его будут смотреть, тогда будет возможность на нем заработать, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"Что касается производителей контента, то их благополучие, мне кажется, зависит от самих производителей контента, от того, насколько они сами по себе успешны. Если это интересно, будут смотреть, это можно монетизировать, А не будет интересно, не будут смотреть", - сказал Медведев.
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