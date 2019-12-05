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Медведев заявил, что Порошенко не хотел никакого мира
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РИА Новости

Медведев заявил, что Порошенко не хотел никакого мира

13:06 05.12.2019 (обновлено: 14:16 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкТрансляция интервью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам
Трансляция интервью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко точно не хотел никакого мира, он был представителем партии войны, в эту же историю пытаются втянуть и действующего главу украинского государства Владимира Зеленского, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" идет в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк".
"Вот я сегодня к вам ехал, смотрел, там целый ряд политических сил, ведущие тоже политические силы сказали - вот все, идем на Майдан, встанем и будем кричать, что ни пяди нашей земли, ни в коем случае не принимать решений вопреки украинским интересам и так далее. Вроде бы и понятные слова, в то же время очевидно, что это удавка, которую пытаются на него (на Зеленского - ред.) накинуть так, чтобы он не посмел вообще выйти за те границы, которые были очерчены его предшественником", - сказал Медведев.
"А вот его предшественник, он точно никакого мира не хотел. Он был представителем партии войны, и чем дольше эта война на территории Украины продолжалась бы, тем для него лучше, это позволило бы ему находиться у власти, на что, собственно, он и рассчитывал, по всей вероятности. В эту же историю пытаются затянуть и Зеленского", - подчеркнул он.
По словам Медведев, все зависит от самого Зеленского, "у него высокий уровень поддержки населения, и он должен понимать свою ответственность перед Украиной, перед украинским народом".
"А то, что этот народ для нас не посторонний, все и так отлично знают", - добавил премьер-министр РФ.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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