Медведев заявил, что Порошенко не хотел никакого мира

"Вот я сегодня к вам ехал, смотрел, там целый ряд политических сил, ведущие тоже политические силы сказали - вот все, идем на Майдан, встанем и будем кричать, что ни пяди нашей земли, ни в коем случае не принимать решений вопреки украинским интересам и так далее. Вроде бы и понятные слова, в то же время очевидно, что это удавка, которую пытаются на него (на Зеленского - ред.) накинуть так, чтобы он не посмел вообще выйти за те границы, которые были очерчены его предшественником", - сказал Медведев.