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В Вене защитники климата устроили акцию протеста у здания ОПЕК
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РИА Новости

В Вене защитники климата устроили акцию протеста у здания ОПЕК

13:01 05.12.2019 (обновлено: 13:03 05.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкоактивисты во время акции протеста у штаб квартиры ОПЕК в Вене
Экоактивисты во время акции протеста у штаб квартиры ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Активисты, выступающие против изменения климата, устроили акцию протеста прямо перед зданием Организации стран-экспортеров нефти, где в четверг начнется серия декабрьских заседаний стран альянса ОПЕК+, куда входит и Россия, передает корреспондент РИА Новости.
Лозунги протестантов призывают отказаться от использования ископаемых видов топлива, оставить подобные энергоресурсы в земле и "сжигать несправедливость, а не нефть".
ОПЕК является международной межправительственной организацией, в которую в настоящий момент входят 14 стран-производителей нефти. Она была создана в 1960 году для координации входящими в нее государствами своей политики по добыче нефти. С 2017 года ОПЕК вместе с рядом не входящих в организацию государств (ОПЕК+) работает в рамках соглашения о сокращении добычи нефти.
ОПЕК, согласно опубликованному в ноябре ежегодному долгосрочному прогнозу организации, ожидает роста спроса на нефть к 2040 году почти на 12% - до 110,6 миллиона баррелей в сутки.
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