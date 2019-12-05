В Вене защитники климата устроили акцию протеста у здания ОПЕК

Экоактивисты во время акции протеста у штаб квартиры ОПЕК в Вене

ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Активисты, выступающие против изменения климата, устроили акцию протеста прямо перед зданием Организации стран-экспортеров нефти, где в четверг начнется серия декабрьских заседаний стран альянса ОПЕК+, куда входит и Россия, передает корреспондент РИА Новости.

Лозунги протестантов призывают отказаться от использования ископаемых видов топлива, оставить подобные энергоресурсы в земле и "сжигать несправедливость, а не нефть".

Climate protestors encamped outside OPEC HQ pic.twitter.com/2z8AyGRRJw — Will Kennedy (@wenkennedy) December 5, 2019

ОПЕК является международной межправительственной организацией, в которую в настоящий момент входят 14 стран-производителей нефти. Она была создана в 1960 году для координации входящими в нее государствами своей политики по добыче нефти. С 2017 года ОПЕК вместе с рядом не входящих в организацию государств (ОПЕК+) работает в рамках соглашения о сокращении добычи нефти.