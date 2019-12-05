Пресс-конференция о соответствии образования в РФ мировым моделям

Участники:
- ректор РАНХиГС Владимир МАУ;
- директор Центра мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХиГС Марк АГРАНОВИЧ;
- заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Алексей МАЙОРОВ;
- научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор БОЛОТОВ;
- директор Федерального института развития образования РАНХиГС Максим ДУЛИНОВ.
К участию приглашены:
- первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий ТРУБНИКОВ;
- первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Павел ЗЕНЬКОВИЧ.
Центр мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХиГС представляет Россию в крупнейшей международной программе по статистике образования "Индикаторы образовательных систем" (INES), которую реализует Организация экономического сотрудничества и развития. На пресс-конференции будет представлен аналитический доклад "Российское образование в контексте международных индикаторов". Он содержит результаты анализа участия населения в образовании, финансирования образования, организации образовательного процесса, положения педагогов на основе международных индикаторов. Статистические показатели образовательных систем развитых стран рассматриваются в увязке с социально-экономическими характеристиками и результатами образования. В докладе нет рейтингов.
Задача – выяснить, чем российская система образования отличается от образовательных систем других стран, в какой степени соответствует мировым тенденциям и моделям и как это может отразиться на результатах обучения и социально-экономических эффектах.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- ректор РАНХиГС Владимир МАУ;
- директор Центра мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХиГС Марк АГРАНОВИЧ;
- заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Алексей МАЙОРОВ;
- научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор БОЛОТОВ;
- директор Федерального института развития образования РАНХиГС Максим ДУЛИНОВ.
К участию приглашены:
- первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий ТРУБНИКОВ;
- первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Павел ЗЕНЬКОВИЧ.
Центр мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХиГС представляет Россию в крупнейшей международной программе по статистике образования "Индикаторы образовательных систем" (INES), которую реализует Организация экономического сотрудничества и развития. На пресс-конференции будет представлен аналитический доклад "Российское образование в контексте международных индикаторов". Он содержит результаты анализа участия населения в образовании, финансирования образования, организации образовательного процесса, положения педагогов на основе международных индикаторов. Статистические показатели образовательных систем развитых стран рассматриваются в увязке с социально-экономическими характеристиками и результатами образования. В докладе нет рейтингов.
Задача – выяснить, чем российская система образования отличается от образовательных систем других стран, в какой степени соответствует мировым тенденциям и моделям и как это может отразиться на результатах обучения и социально-экономических эффектах.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/