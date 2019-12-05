Лукашенко оценил заявления о возможной агрессии России против Минска

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предположения, что РФ якобы может начать против Минска войну или Запад будет наступать на Белоруссию, "никому не нужными фейками".
"Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с парламентариями. Его слова опубликованы на сайте президента Белоруссии.
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