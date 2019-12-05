Лукашенко оценил заявления о возможной агрессии России против Минска

"Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с парламентариями. Его слова опубликованы на сайте президента Белоруссии.