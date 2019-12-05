Битаров: власти должны создавать условия для развития бизнеса

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 дек – РИА Новости. Власти Северной Осетии будут создавать условия для развития бизнеса в горной местности республики, сообщил глава РСО-Алания . Власти Северной Осетии будут создавать условия для развития бизнеса в горной местности республики, сообщил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров на состоявшемся в Минеральных Водах бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ".

"Горные территории важны для республики, потому что половина земель сельхозназначения находится в горах. Оттуда уже с давних пор наблюдается большой отток населения и нам сейчас нужно создать условия для того, чтобы молодежь создавала свои предприятия в горах", - приводит пресс-служба главы республики слова Битарова.

В этой связи он отметил важность работы министерства РФ по делам Северного Кавказа над законопроектом "О развитии и охране горных территорий".

"Важно, чтобы на федеральном уровне закон появился, чтобы помогал реализовывать то, о чем я сказал (развитие бизнеса) именно в горных территориях", - отметил руководитель республики.

По его словам, в настоящее время на федеральном уровне созданы различные меры поддержки начинающих предпринимателей.

"Сегодня намного легче организовать свое дело, ведь раньше остро стояла проблема - для тех, кто хочет создать бизнес, не было возможности ни кредит получить, ни грант", - пояснил Битаров.

Глава Северной Осетии также поблагодарил федеральный центр за поддержку реализации проекта курорта "Мамисон".

"Хотел бы поблагодарить Виталия Мутко за то, что вернулись к строительству курорта, который начали строить в 2012 году, потом заморозили. Но природно-климатические условия говорят о том, что курорт должен состояться. Благодаря усилиям Виталия Леонтьевича, министерства по делам Северного Кавказа началось финансирование, сейчас заканчивается проектирование, и в следующем году начнется строительство курорта. А это повлечет развитие малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Битаров.