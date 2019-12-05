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Круглый стол о сотрудничестве России и Азербайджана в 2019 году
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РИА Новости

Круглый стол о сотрудничестве России и Азербайджана в 2019 году

12:37 05.12.2019 (обновлено: 12:39 05.12.2019)
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9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Россия – Азербайджан: итоги 2019 года".
Участники:
- заместитель директора Русской экономической школы (Баку), профессор АзЭУ Эльшад МАМЕДОВ;
- руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара МАМЕДЗАДЕ;
- директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Станислав ЧЕРНЯВСКИЙ;
- ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита РУСЕЦКАЯ;
- руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав ПРИТЧИН;
- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.

В ходе дискуссии будут обсуждены состояние и перспективы отношений между Россией и Азербайджаном. Активно развивается политический диалог на высшем уровне, поддерживается тесное взаимодействие по линии парламентов, внешнеполитических и ключевых ведомств. Согласно Плану по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, подписанному в 2018 г., планомерно наращивается экономическое сотрудничество, нацеленное на увеличение объемов торговли и встречных инвестиций, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств, обмен опытом в области цифровизации, бюджетно-налоговой сфере, расширение гуманитарных связей.
Также в рамках мероприятия будут проанализированы итоги состоявшегося в ноябре в Москве X Российско-азербайджанского форума.

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