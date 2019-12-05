Круглый стол о сотрудничестве России и Азербайджана в 2019 году

Участники:
- заместитель директора Русской экономической школы (Баку), профессор АзЭУ Эльшад МАМЕДОВ;
- руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара МАМЕДЗАДЕ;
- директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Станислав ЧЕРНЯВСКИЙ;
- ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита РУСЕЦКАЯ;
- руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав ПРИТЧИН;
- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.
В ходе дискуссии будут обсуждены состояние и перспективы отношений между Россией и Азербайджаном. Активно развивается политический диалог на высшем уровне, поддерживается тесное взаимодействие по линии парламентов, внешнеполитических и ключевых ведомств. Согласно Плану по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, подписанному в 2018 г., планомерно наращивается экономическое сотрудничество, нацеленное на увеличение объемов торговли и встречных инвестиций, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств, обмен опытом в области цифровизации, бюджетно-налоговой сфере, расширение гуманитарных связей.
Также в рамках мероприятия будут проанализированы итоги состоявшегося в ноябре в Москве X Российско-азербайджанского форума.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- заместитель директора Русской экономической школы (Баку), профессор АзЭУ Эльшад МАМЕДОВ;
- руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара МАМЕДЗАДЕ;
- директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Станислав ЧЕРНЯВСКИЙ;
- ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита РУСЕЦКАЯ;
- руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав ПРИТЧИН;
- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.
В ходе дискуссии будут обсуждены состояние и перспективы отношений между Россией и Азербайджаном. Активно развивается политический диалог на высшем уровне, поддерживается тесное взаимодействие по линии парламентов, внешнеполитических и ключевых ведомств. Согласно Плану по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, подписанному в 2018 г., планомерно наращивается экономическое сотрудничество, нацеленное на увеличение объемов торговли и встречных инвестиций, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств, обмен опытом в области цифровизации, бюджетно-налоговой сфере, расширение гуманитарных связей.
Также в рамках мероприятия будут проанализированы итоги состоявшегося в ноябре в Москве X Российско-азербайджанского форума.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/