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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-05T12:38+0300
https://ria.ru/20191205/1561996557.html
Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
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РИА Новости

Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

12:38 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 550 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 082 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 1 498 человек (женщин - 450, детей - 763), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 584 человека (женщин - 175, детей - 298)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 92 беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 13,2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 44 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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