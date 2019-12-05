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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-05T12:36+0300
https://ria.ru/20191205/1561996366.html
Россия зафиксировала 42 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 42 нарушения перемирия в Сирии за сутки

12:36 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 42 нарушения, Турция - 44, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 42 факта открытия огня в провинциях: Латакия – десять, Алеппо – 12, Идлиб – 15, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 44 факта открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – 34, Хама – три, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел две гуманитарных акции: одну в населенном пункте Чхар (провинция Алеппо), где было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны, другую - в населенном пункте Эль-Музейриб (провинция Дераа), там жителям выдали 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*террористическая организация, запрещенная в России
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