Россия зафиксировала 42 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 42 факта открытия огня в провинциях: Латакия – десять, Алеппо – 12, Идлиб – 15, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 44 факта открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – 34, Хама – три, Алеппо – один", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел две гуманитарных акции: одну в населенном пункте Чхар (провинция Алеппо), где было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны, другую - в населенном пункте Эль-Музейриб (провинция Дераа), там жителям выдали 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.