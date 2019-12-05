Медведев заявил о продолжении поддержки уязвимых категорий населения

"Разговор с Дмитрием Медведевым" идет в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.

Как отметил премьер, необходимо помогать наиболее уязвимым категориям граждан - многодетным семьям, гражданам с невысокой трудоспособностью, пожилым, инвалидам. По его словам, правительством уже был принят ряд важных решений для поддержки этих категорий населения.