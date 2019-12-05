Медведев заявил о продолжении поддержки уязвимых категорий населения

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти РФ намерены продолжить оказывать поддержку наиболее уязвимым категориям населения, в том числе многодетным семьям, инвалидам и пожилым, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" идет в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.
Как отметил премьер, необходимо помогать наиболее уязвимым категориям граждан - многодетным семьям, гражданам с невысокой трудоспособностью, пожилым, инвалидам. По его словам, правительством уже был принят ряд важных решений для поддержки этих категорий населения.
"Работа по реальным располагаемым доходам, по тем деньгам, которые люди реально получают на руки, она, конечно, будет продолжена, и мы постараемся сделать так, чтобы вот такая поддержка доходила до наиболее уязвимых слоев населения", - сказал он.