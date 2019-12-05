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Вологодская область
2019-12-05T12:28+0300
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Олег Кувшинников: лесовосстановление – стратегическая задача
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РИА Новости

Олег Кувшинников: лесовосстановление – стратегическая задача

12:28 05.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛОГДА, 5 дек – РИА Новости. Лесовосстановление - стратегическая задача в том числе и властей Вологодской области, заявил губернатор области Олег Кувшинников.
"Доля лесных культур, созданных посадкой сеянцев с закрытой корневой системой, от общей площади лесовосстановления должна составлять с 2022 года не менее 20%, с 2030 года – не менее 45%. Сейчас мы строим комплекс по выращиванию таких сеянцев, строим новые теплицы. Но без федеральной поддержки не обойтись, поэтому предлагаю в федеральном проекте "Сохранение лесов" рассмотреть возможность выделения финансирования субъектам на приобретение оборудования и строительство тепличных комплексов", - сказал глава региона, выступая на проходящей в Вологде международной выставке "Российский лес".
Двадцать четвертая выставка "Российский лес" проходит в Вологде с 4 по 6 декабря, в ней принимают участие 200 компаний из 23 регионов России и девяти иностранных государств: Бельгии, Германии, Белоруссии, Финляндии, Чехии, Словакии, Словении, Швеции, Китая. В деловой программе выставки проходят обсуждения важнейших для отрасли вопросов лесопользования и лесовосстановления, охраны и защиты леса, внедрения передовых технологий. На выставке демонстрируется весь спектр продукции и услуг лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, предприятий лесного машиностроения, а также современные технологии, направленные на совершенствование лесной отрасли.
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