Олег Кувшинников: лесовосстановление – стратегическая задача

"Доля лесных культур, созданных посадкой сеянцев с закрытой корневой системой, от общей площади лесовосстановления должна составлять с 2022 года не менее 20%, с 2030 года – не менее 45%. Сейчас мы строим комплекс по выращиванию таких сеянцев, строим новые теплицы. Но без федеральной поддержки не обойтись, поэтому предлагаю в федеральном проекте "Сохранение лесов" рассмотреть возможность выделения финансирования субъектам на приобретение оборудования и строительство тепличных комплексов", - сказал глава региона, выступая на проходящей в Вологде международной выставке "Российский лес".