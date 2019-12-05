РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T12:19+0300
https://ria.ru/20191205/1561994626.html
Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/46/1561064646_0:24:2000:1149_1036x0_80_0_0_6aa49d1d5772059c9a53a09ffe871644.jpg
РИА Новости

Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти

12:19 05.12.2019
2557
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как передает в четверг агентство Sputnik Беларусь, такое заявление глава государства сделал, обращаясь к белорусским парламентариям шестого и седьмого созывов. Во время выступления Лукашенко акцентировал внимание, что пока Минском и Москвой не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.
"Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - заявил глава государства.
При этом Лукашенко отметил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
23 мая, 08:00
Зачем китайцам отравленная нефть из трубопровода "Дружба"
341009
Обсудить 0
Александр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия не собирается входить в состав другой страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил ситуацию с белорусскими товарами на российском рынке
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко будет принимать решение об интеграции двух стран с Путиным
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко считает, что на Путина давит "антибелорусское окружение"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Минск не виноват в провале договоренностей о поставках газа
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предрек Белоруссии "сложный период"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко напомнил РФ, что Белоруссия всегда была форпостом на Западе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил заявления о возможной агрессии России против Минска
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ отпустила задержанного члена партии "Единая Россия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
Лента новостейМолния