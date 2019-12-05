В Ульяновской области пять человек пострадали в ДТП

САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в четверг в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла около 9.25 (8.25 мск) в поселке Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области, столкнулись грузовой автомобиль "Камаз" и микроавтобус "Луидор", после чего последний сбил пешехода.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход и четыре пассажира автомобиля "Луидор" доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.