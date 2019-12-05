В Ульяновской области пять человек пострадали в ДТП

По предварительным данным полиции, авария произошла около 9.25 (8.25 мск) в поселке Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области, столкнулись грузовой автомобиль "Камаз" и микроавтобус "Луидор", после чего последний сбил пешехода.