Медведев рассказал о росте ВВП по итогам года

"В этом году наша экономика развивалась, но, наверное, не такими значительными темпами, как мы бы все хотели. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5% валового внутреннего продукта. В принципе, мы ожидали того, что начало работы над национальными проектами будет сопровождаться определенным таким разогревом, и мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли и целого ряда новых мер, мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста", - сказал Медведев в четверг.