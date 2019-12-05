Медведев рассказал о росте ВВП по итогам года

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рост экономики России по итогам 2019 года составит 1,3-1,5%, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"В этом году наша экономика развивалась, но, наверное, не такими значительными темпами, как мы бы все хотели. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5% валового внутреннего продукта. В принципе, мы ожидали того, что начало работы над национальными проектами будет сопровождаться определенным таким разогревом, и мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли и целого ряда новых мер, мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста", - сказал Медведев в четверг.
Он напомнил, что по известному указу президента РФ Владимира Путина и в соответствии с национальными целями рост ВВП России должен быть на уровне роста мировой экономики. "В районе 3% в год. И это вполне достижимо", - уверен глава правительства.
Медведев добавил, что другие цифры, в общем и целом, вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для экономики РФ. Например, инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. "Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации с момента образования нашей страны", - подчеркнул Медведев.