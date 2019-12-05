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Ивановская область
Ивановская область
2019-12-05T12:03+0300
https://ria.ru/20191205/1561992950.html
В Ивановской области возродят традиции русского Рождества
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РИА Новости

В Ивановской области возродят традиции русского Рождества

12:02 05.12.2019 (обновлено: 12:03 05.12.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 5 дек – РИА Новости. Первый масштабный фестиваль, посвященный православному празднику Рождества Христова, пройдет с 6 по 8 января в городе Шуя Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Цель мероприятия - возродить уникальные старинные русские традиции встречи великого праздника и приобщить к ним жителей и гостей города и области. Организатором фестиваля выступает правительство Ивановской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эксперты-реконструкторы воссоздадут традиции дореволюционного Рождества до мельчайших подробностей: в городе организуют Святочный бал, кукольный театр, воссозданный по чертежам начала ХХ века, интерактивное представление "Музей в чемодане".
"Духовным центром праздника станет Воскресенский собор в Шуе. Ужин на рождественский сочельник приготовит "кулинарный археолог" Глеб Игрунов, специально составивший меню из 12 блюд, которые наши предки ставили на стол в ночь перед Рождеством", - рассказал представитель пресс-службы.
Города России. Иваново
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Он добавил, что святочный бал состоится 7 января в бывшем особняке шуйского фабриканта и промышленника XIX века Михаила Павлова. Гостям заранее подберут платья и костюмы, воссозданные по музейным экспонатам, картинам и фотографиям начала ХХ века.
"Организаторы уделили большое внимание семейным и детским мероприятиям: запланировано более 20 специальных событий, в частности ретро-ёлки, кукольные спектакли, теневой театр, мастер-классы, рождественское шествие, музыкальные чтения. Все средства от продажи билетов на концерт пойдут на благотворительность", - заключили в пресс-службе.
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Ивановская областьИваново
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