В Ивановской области возродят традиции русского Рождества

ИВАНОВО, 5 дек – РИА Новости. Первый масштабный фестиваль, посвященный православному празднику Рождества Христова, пройдет с 6 по 8 января в городе Шуя Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Цель мероприятия - возродить уникальные старинные русские традиции встречи великого праздника и приобщить к ним жителей и гостей города и области. Организатором фестиваля выступает правительство Ивановской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эксперты-реконструкторы воссоздадут традиции дореволюционного Рождества до мельчайших подробностей: в городе организуют Святочный бал, кукольный театр, воссозданный по чертежам начала ХХ века, интерактивное представление "Музей в чемодане".

"Духовным центром праздника станет Воскресенский собор в Шуе. Ужин на рождественский сочельник приготовит "кулинарный археолог" Глеб Игрунов, специально составивший меню из 12 блюд, которые наши предки ставили на стол в ночь перед Рождеством", - рассказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что святочный бал состоится 7 января в бывшем особняке шуйского фабриканта и промышленника XIX века Михаила Павлова. Гостям заранее подберут платья и костюмы, воссозданные по музейным экспонатам, картинам и фотографиям начала ХХ века.