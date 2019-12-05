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Правительство поддержало проект о проверке на полиграфе росгвардейцев
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РИА Новости

Правительство поддержало проект о проверке на полиграфе росгвардейцев

11:59 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство РФ подготовило положительный проект отзыва на законопроект о проверке на полиграфе при устройстве в Росгвардию, Госдума может рассмотреть документ в первом чтении до конца года, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, был внесен в Госдуму в октябре. Авторами законопроекта выступили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Хинштейн. Законопроект был в повестке заседания комитета на 21 ноября, однако депутатам предложили отложить его рассмотрение. Как пояснил позднее Хинштейн журналистам, документ обязательно будет рассмотрен профильный комитетом Госдумы после получения отзыва правительства.
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"(Отзыв) должен быть со дня на день, думаю, что проблем не должно каких-то возникнуть", - сказал Хинштейн журналистам в четверг, отвечая на вопрос, поступил ли соответствующий документ.
"Мы на это рассчитываем (рассмотреть проект в первом чтении до конца года), проект отзыва уже подготовлен, проект отзыва положительный", - добавил он.
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Василий ПискаревРосгвардияГосдума РФАлександр ХинштейнРоссияОбщество
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