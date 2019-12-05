Правительство поддержало проект о проверке на полиграфе росгвардейцев

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство РФ подготовило положительный проект отзыва на законопроект о проверке на полиграфе при устройстве в Росгвардию, Госдума может рассмотреть документ в первом чтении до конца года, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, был внесен в Госдуму в октябре. Авторами законопроекта выступили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Хинштейн. Законопроект был в повестке заседания комитета на 21 ноября, однако депутатам предложили отложить его рассмотрение. Как пояснил позднее Хинштейн журналистам, документ обязательно будет рассмотрен профильный комитетом Госдумы после получения отзыва правительства.
"(Отзыв) должен быть со дня на день, думаю, что проблем не должно каких-то возникнуть", - сказал Хинштейн журналистам в четверг, отвечая на вопрос, поступил ли соответствующий документ.
"Мы на это рассчитываем (рассмотреть проект в первом чтении до конца года), проект отзыва уже подготовлен, проект отзыва положительный", - добавил он.