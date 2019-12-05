Правительство поддержало проект о проверке на полиграфе росгвардейцев

Законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, был внесен в Госдуму в октябре. Авторами законопроекта выступили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Хинштейн. Законопроект был в повестке заседания комитета на 21 ноября, однако депутатам предложили отложить его рассмотрение. Как пояснил позднее Хинштейн журналистам, документ обязательно будет рассмотрен профильный комитетом Госдумы после получения отзыва правительства.