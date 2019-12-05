СК начал проверку после пропажи 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге организовало проверку по факту пропажи 11-летнего мальчика, который 30 ноября ушел из дома и не вернулся, сообщает в четверг СУСК по Свердловской области.
Ранее городское УМВД сообщило, что на розыском пропавшего занимается личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.
23 сентября, 19:43Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении следствия.
СУСК уточняет, что мальчик ушел из дома по улице Краснофлотцев, 44Б. Следствие просит всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, сообщить ее в следственный отдел по Орджоникидзевскому району.
Приметы мальчика: рост - 147 сантиметров, плотное телосложение, волосы светлые, на лице веснушки. На момент ухода был одет в куртку синего цвета, темные штаны, берцы, сообщала полиция.
30 августа 2018, 08:43Ушли и не вернулись: в России ежедневно в среднем пропадают 16 детей