СК начал проверку после пропажи 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

Ранее городское УМВД сообщило, что на розыском пропавшего занимается личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении следствия.

СУСК уточняет, что мальчик ушел из дома по улице Краснофлотцев, 44Б. Следствие просит всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, сообщить ее в следственный отдел по Орджоникидзевскому району.