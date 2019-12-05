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2019-12-05T11:42+0300
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СК начал проверку после пропажи 11-летнего мальчика в Екатеринбурге
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РИА Новости

СК начал проверку после пропажи 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

11:42 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге организовало проверку по факту пропажи 11-летнего мальчика, который 30 ноября ушел из дома и не вернулся, сообщает в четверг СУСК по Свердловской области.
Ранее городское УМВД сообщило, что на розыском пропавшего занимается личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.
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"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении следствия.
СУСК уточняет, что мальчик ушел из дома по улице Краснофлотцев, 44Б. Следствие просит всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, сообщить ее в следственный отдел по Орджоникидзевскому району.
Приметы мальчика: рост - 147 сантиметров, плотное телосложение, волосы светлые, на лице веснушки. На момент ухода был одет в куртку синего цвета, темные штаны, берцы, сообщала полиция.
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