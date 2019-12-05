В Москве выпустили "Ресторанный навигатор" на китайском языке

МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве состоялась презентация нового гида "Ресторанный навигатор". Новинка представлена на трех языках – русском, английском и китайском.
В гастрономический гид включено более тысячи лучших заведений Москвы. Автором издания стал ресторанный критик Михаил Лопатин.
В русскоязычное издание также включены 160 новых заведений столицы по категориям "Еда", "Дизайн" и "Сервис".
В "Ресторанный навигатор" на английском и китайском языках вошли более 200 столичных заведений. Это первое в стране актуальное издание подобного рода на иностранном языке.