В Москве выпустили "Ресторанный навигатор" на китайском языке

МОСКВА, 5 дек - " Проект "Россия-Китай: главное . В Москве состоялась презентация нового гида "Ресторанный навигатор". Новинка представлена на трех языках – русском, английском и китайском.

В гастрономический гид включено более тысячи лучших заведений Москвы. Автором издания стал ресторанный критик Михаил Лопатин.

В русскоязычное издание также включены 160 новых заведений столицы по категориям "Еда", "Дизайн" и "Сервис".