Команда Китая победила в российско-китайских соревнованиях по керлингу

МОСКВА, 5 дек - " Проект "Россия-Китай: главное . В спортивном центре "Аоюй" в городе Харбин в среду прошли российско-китайские соревнования по керлингу. Они состоялись в рамках 4-го китайско-российского студенческого фестиваля зимних видов спорта.

После восьми туров мужская команда Китая одержали победу над россиянами со счетом 9:8. Российская команда взяла верх в дружеском турнире со смешанной сборной китайских и российских тренеров.

Ректор Харбинского института физкультуры и спорта Чжу Чжицян сообщил, что российско-китайский студенческий фестиваль зимних видов спорта на протяжении четырех лет неизменно играет особую роль в содействии обменам и дружбе между студентами двух стран.