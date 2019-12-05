Команда Китая победила в российско-китайских соревнованиях по керлингу

МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В спортивном центре "Аоюй" в городе Харбин в среду прошли российско-китайские соревнования по керлингу. Они состоялись в рамках 4-го китайско-российского студенческого фестиваля зимних видов спорта.
После восьми туров мужская команда Китая одержали победу над россиянами со счетом 9:8. Российская команда взяла верх в дружеском турнире со смешанной сборной китайских и российских тренеров.
Ректор Харбинского института физкультуры и спорта Чжу Чжицян сообщил, что российско-китайский студенческий фестиваль зимних видов спорта на протяжении четырех лет неизменно играет особую роль в содействии обменам и дружбе между студентами двух стран.
Мероприятие совместно проводится Китайской студенческой спортивной ассоциацией и Российским студенческим спортивным союзом под руководством департамента международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР.