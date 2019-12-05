РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-05T11:37+0300
https://ria.ru/20191205/1561991050.html
Команда Китая победила в российско-китайских соревнованиях по керлингу
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113513/86/1135138602_0:0:3063:1723_1036x0_80_0_0_87ec0b5c975c5eaf845db33746b76529.jpg
РИА Новости

Команда Китая победила в российско-китайских соревнованиях по керлингу

11:37 05.12.2019
3
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКерлинг
Керлинг
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Керлинг
МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В спортивном центре "Аоюй" в городе Харбин в среду прошли российско-китайские соревнования по керлингу. Они состоялись в рамках 4-го китайско-российского студенческого фестиваля зимних видов спорта.
После восьми туров мужская команда Китая одержали победу над россиянами со счетом 9:8. Российская команда взяла верх в дружеском турнире со смешанной сборной китайских и российских тренеров.
Ректор Харбинского института физкультуры и спорта Чжу Чжицян сообщил, что российско-китайский студенческий фестиваль зимних видов спорта на протяжении четырех лет неизменно играет особую роль в содействии обменам и дружбе между студентами двух стран.
Мероприятие совместно проводится Китайской студенческой спортивной ассоциацией и Российским студенческим спортивным союзом под руководством департамента международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР.
Город Харбин
4 декабря, 14:03Россия-Китай: Главное
В Харбине открылся карнавал зимних видов спорта студентов РФ и КНР
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
Рекомендуем
Города России. Петрозаводск
В ПетрГУ Карелии могут начать преподавание китайского языка
Улица Новый Арбат в Москве
В Москве выпустили "Ресторанный навигатор" на китайском языке
Город Харбин
В Харбине открылся карнавал зимних видов спорта студентов РФ и КНР
Депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков
Аксаков призвал еще больше индивидуализировать тарифы ОСАГО
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Изображение скопления галактик Abell 85, полученное в обсерватории Мюнхенского университета. В центре — яркая галактика Holm15A
Ученые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Еще раз?: Путин дважды зачитал поздравление из-за выключенного микрофона
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Бутылка воды
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
Лента новостейМолния