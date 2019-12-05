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Круглый стол в преддверии Международного дня мигранта
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РИА Новости

Круглый стол в преддверии Международного дня мигранта

11:34 05.12.2019
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13 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол, приуроченный к Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря.
Участники:
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир ВОЛОХ;
- доцент кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Вера СУВОРОВА.

В рамках мероприятия речь пойдет о реализации Концепции государственной миграционной политики России на 2019–2025 гг., об актуальных миграционных проблемах и о различных аспектах современной миграционной политики России.

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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