Круглый стол в преддверии Международного дня мигранта

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13 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол, приуроченный к Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря.