Москва в 2020 году примет участие в туристической выставке в Китае

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в 2019 году Москва участвовала в серии выставок в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке и завоевала на них сразу шесть наград. В следующем году Москва планирует принять участие в восьми международных туристических выставках.