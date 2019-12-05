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Москва в 2020 году примет участие в туристической выставке в Китае
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РИА Новости

Москва в 2020 году примет участие в туристической выставке в Китае

11:32 05.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Москва примет участие в международной туристической выставке ITB China, которая состоится в мае 2020 года в Шанхае, сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в 2019 году Москва участвовала в серии выставок в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке и завоевала на них сразу шесть наград. В следующем году Москва планирует принять участие в восьми международных туристических выставках.
Правительство Москвы уделяет большое внимание развитию туризма. За 9 месяцев 2019 года столицу России посетило 19,5 миллиона туристов, в том числе 754 тысяч туристов из Китая.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
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Россия-Китай: ГлавноеМоскваШанхай
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