Москва в 2020 году примет участие в туристической выставке в Китае

МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Москва примет участие в международной туристической выставке ITB China, которая состоится в мае 2020 года в Шанхае, сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в 2019 году Москва участвовала в серии выставок в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке и завоевала на них сразу шесть наград. В следующем году Москва планирует принять участие в восьми международных туристических выставках.
Правительство Москвы уделяет большое внимание развитию туризма. За 9 месяцев 2019 года столицу России посетило 19,5 миллиона туристов, в том числе 754 тысяч туристов из Китая.