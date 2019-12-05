МИД предупредил россиян об ограничении движения в Грузии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об ограничении движения в Грузии из-за лавинной опасности и сильного снегопада.
"Грузия – в связи с сильным снегопадом и опасностью схода лавин ограничено движение в районе Сванетия, на трассе Зугдиди – Джвари – Местиа – Ласдили и на участке Лахамула - Ушгули", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter.
Также в министерстве отметили, что в ЮАР на 5-7 декабря объявлено штормовое предупреждение в провинциях Фри-Стейт и Гаутенг, ожидаются обильные осадки и сильные порывы ветра, возможно подтопление дорог.