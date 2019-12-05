МИД предупредил россиян о демонстрациях в Бельгии, Ирландии и Австрии

Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ

"Бельгия – 5 декабря в городе Брюссель запланирована демонстрация сотрудников телекомпании VRT; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter

В ирландском Дублине на 5 декабря намечена манифестация, вызванная жилищным кризисом, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности и перекрытие дорог, отметили в ведомстве.

Также в министерстве предупредили, что в Вене 6-7 декабря ожидаются демонстрации из-за роста цен на бензин, будут повышены меры безопасности и ограничено движения транспорта.