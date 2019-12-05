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МИД предупредил россиян о демонстрациях в Бельгии, Ирландии и Австрии
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о демонстрациях в Бельгии, Ирландии и Австрии

11:16 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о демонстрациях и повышенных мерах безопасности в Бельгии и Ирландии 5 декабря и в Австрии 6-7 декабря.
"Бельгия – 5 декабря в городе Брюссель запланирована демонстрация сотрудников телекомпании VRT; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter.
В ирландском Дублине на 5 декабря намечена манифестация, вызванная жилищным кризисом, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности и перекрытие дорог, отметили в ведомстве.
Также в министерстве предупредили, что в Вене 6-7 декабря ожидаются демонстрации из-за роста цен на бензин, будут повышены меры безопасности и ограничено движения транспорта.
Кроме того, 10 декабря антиправительственная манифестация планируется в Намибии в городе Уолфиш-Бей.
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МИД РФБельгияИрландияАвстрияВ мире
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