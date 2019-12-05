На китайско-российской границе открыли понтонные переправы

МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В среду началось движение пассажирских автобусов по понтонному мосту через реку Амур из Хэйхэ в Благовещенск. В то же время в Еврейской автономной области через реку Амур открыли ледовую переправу в селе Нижнеленинское Ленинского района.
Как сообщается, зимняя дорога соединяет российскую границу с городом Тунцзян (Китай) и соответствует всем требованиям безопасности.
Открытие ледовых переправ позволит в значительной мере увеличить объем двухсторонней торговли между Китаем и Россией и способствовать развитию приграничной торговли двух стран.
Безопасность и надежность переправ подтверждена двусторонней комиссией, в которую входят представители России и Китая.