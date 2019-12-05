На китайско-российской границе открыли понтонные переправы

Завершено строительство моста через Амур между Россией и Китаем

МОСКВА, 5 дек - " Проект "Россия-Китай: главное . В среду началось движение пассажирских автобусов по понтонному мосту через реку Амур из Хэйхэ в Благовещенск. В то же время в Еврейской автономной области через реку Амур открыли ледовую переправу в селе Нижнеленинское Ленинского района.

Как сообщается, зимняя дорога соединяет российскую границу с городом Тунцзян (Китай) и соответствует всем требованиям безопасности.

Открытие ледовых переправ позволит в значительной мере увеличить объем двухсторонней торговли между Китаем и Россией и способствовать развитию приграничной торговли двух стран.