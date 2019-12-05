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Лекция сенатора Андрея Клишаса о Конституции РФ
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РИА Новости

Лекция сенатора Андрея Клишаса о Конституции РФ

11:08 05.12.2019 (обновлено: 11:10 05.12.2019)
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12 декабря в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Андрея КЛИШАСА на тему: "В День Конституции Российской Федерации – об основном законе страны". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.

12 декабря 1993 года путем всенародного голосования была принята действующая редакция Конституции Российской Федерации – главного нормативно-правого акта страны, обладающего высшей юридической силой. Что должен знать каждый россиянин об основном законе страны

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!

Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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