Лекция сенатора Андрея Клишаса о Конституции РФ

12 декабря в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Андрея КЛИШАСА на тему: "В День Конституции Российской Федерации – об основном законе страны". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
12 декабря 1993 года путем всенародного голосования была принята действующая редакция Конституции Российской Федерации – главного нормативно-правого акта страны, обладающего высшей юридической силой. Что должен знать каждый россиянин об основном законе страны
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
12 декабря 1993 года путем всенародного голосования была принята действующая редакция Конституции Российской Федерации – главного нормативно-правого акта страны, обладающего высшей юридической силой. Что должен знать каждый россиянин об основном законе страны
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/