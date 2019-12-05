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Путин отметил роль системы квалификаций в построении успешной карьеры
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РИА Новости

Путин отметил роль системы квалификаций в построении успешной карьеры

10:57 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", отметив роль системы квалификаций в правильной оценке своих возможностей и построении успешной карьеры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшее время благодаря плодотворному, конструктивному взаимодействию представителей органов государственной власти, объединений работодателей и профсоюзов национальная система квалификаций прошла важный этап становления и развития, укрепила свой потенциал. Её эффективное функционирование имеет большое значение для формирования в нашей стране современного, конкурентоспособного рынка труда, подготовки компетентных специалистов, обладающих основательными знаниями и навыками. Помогает людям правильно оценить свои возможности, построить успешную профессиональную карьеру", - говорится в телеграмме.
По мнению президента, важно обновлять инфра­структуру национальной системы квалификации, учитывать растущие потребности в подтверждении профессиональных компетенций со стороны работодателей и работников, распространять лучший опыт в регионах.
Глава государства убеждён, что участники нынешнего форума на самом высоком экспертном уровне обсудят заявленные в повестке темы, а их рекомендации и предложения найдут воплощение в практической деятельности.
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