Путин отметил роль системы квалификаций в построении успешной карьеры

"За прошедшее время благодаря плодотворному, конструктивному взаимодействию представителей органов государственной власти, объединений работодателей и профсоюзов национальная система квалификаций прошла важный этап становления и развития, укрепила свой потенциал. Её эффективное функционирование имеет большое значение для формирования в нашей стране современного, конкурентоспособного рынка труда, подготовки компетентных специалистов, обладающих основательными знаниями и навыками. Помогает людям правильно оценить свои возможности, построить успешную профессиональную карьеру", - говорится в телеграмме.