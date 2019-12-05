В Санкт-Петербурге вновь эвакуируют суды из-за угроз "минирования"

Волна "минирований" судов Петербурга длился уже неделю. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелёк 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды Петербурга получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию, добавили в пресс-службе судов.