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В Санкт-Петербурге вновь эвакуируют суды из-за угроз "минирования"
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РИА Новости

В Санкт-Петербурге вновь эвакуируют суды из-за угроз "минирования"

10:53 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Четыре суда Петербурга эвакуируют после того, как на их электронные адреса вновь пришли письма с угрозами взрыва зданий, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
"Три районных суда и Санкт-Петербургский городской суд эвакуируются из-за угрозы взрыва", - сообщили в объединённой пресс-службе.
Волна "минирований" судов Петербурга длился уже неделю. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелёк 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды Петербурга получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию, добавили в пресс-службе судов.
Сотрудник ФСБ России
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